모든 직무서 ‘AI 이해도·활용 경험’ 역량 반영 24일 17시까지 접수

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 7~8월 두 달 동안 실무 경험을 쌓고 정규직 채용 기회까지 얻을 수 있는 채용연계형 인턴십 모집을 시작했다고 20일 밝혔다.

이번 인턴십의 가장 큰 특징은 케이뱅크의 핵심 전략인 ‘AI Powered Bank’ 도약에 발맞춰 AI 역량을 갖춘 ‘AI 네이티브(AI Native)’ 인재 선발에 집중한다는 점이다. 모든 모집 직무에서 AI 이해도와 활용 경험을 주요 역량으로 반영해 인턴십 기간 동안 전원이 참여하는 ‘AI 과제’를 운영한다.

인턴들은 소속 팀장 및 멘토의 코칭을 바탕으로 각 직무 특성에 맞는 AI 과제를 설정할 예정이다. ▷AI 기반 업무 효율화 ▷AI 에이전트 제작 ▷서비스 및 프로세스 기획 등 직무 특성에 맞는 과제를 수행하게 된다.

모집 직무는 ▷Biz·Marketing(금융 상품/서비스 기획) ▷Tech(백엔드 개발·정보보호) ▷Compliance(자금세탁방지) 등 총 4개 분야로, 지원자는 한 가지 직무를 선택해 지원할 수 있다.

채용절차는 ▷서류접수 ▷역량검사-과제 또는 AI면접 전형 ▷면접 순으로 진행된다. 특히 이번 채용부터는 지원자의 잠재력을 다각도로 검증하기 위해 AI면접 전형을 새롭게 도입했다(백엔드 개발 직무 제외). 백엔드 개발 직무 지원자는 AI면접 대신 코딩테스트를 거치게 된다.

모집대상은 2026년 8월 졸업 예정자 및 기졸업자이며, 기졸업자는 정규직 경력 2년 미만인 경우에 지원 가능하다. 서류전형은 이달 24일 17시까지 케이뱅크 채용 홈페이지에서 접수할 수 있다.

채용된 인턴은 7월부터 두 달 간 현업팀에 배치돼 인턴십 기간을 거치고 우수한 평가를 받은 인턴은 9월 중 정규직으로 최종 입사하게 된다.

케이뱅크 직무와 팀 소개, 앞선 인턴들의 지원 팁, 인턴십 후기 등 지원에 참고할 수 있는 자세한 정보는 케이뱅크 채용 홈페이지, 블로그, 유튜브 등을 통해서 확인 가능하다.

케이뱅크 관계자는 “채용연계형 인턴십을 통해 선발된 신입직원들이 각 직무에서 전문성을 쌓으며 핵심 인재로 성장하고 있다”며 “AI 역량과 열정을 갖춘 우수 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.

한편 케이뱅크 채용연계형 인턴십은 2022년부터 시작된 전형으로 경력직 채용 위주의 인터넷전문은행 업계에서 사회초년생이 입사할 수 있는 대표 전형으로 꼽힌다. 지난해부터는 연간 상∙하반기 두 차례 운영을 시작하며 인재 확보를 지속적으로 확대하고 있다.