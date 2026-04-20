17일 발대식, 서포터즈 간 협력 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] 카카오는 지난 17일 경기도 용인시에 위치한 카카오 AI캠퍼스에서 카카오 서비스의 디지털 접근성 개선을 위한 ‘카카오 접근성 서포터즈’ 3기 발대식을 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 발대식에는 권대열 카카오 그룹ESG담당, 김혜일 디지털 접근성 책임자 등이 참석했다.

카카오 접근성 서포터즈는 향후 1년간 서비스를 이용하며, 접근성 이슈를 실시간으로 제보한다. 올해는 한국시각장애인연합회, 실로암시각장애인복지관 등 전문 기관들과 함께 다양한 유형의 장애 당사자 50명을 모집했다. 시청각 장애 사용자의 참여로 개선 목소리를 세밀하게 담아낼 수 있을 전망이다.

올해로 3년 차에 접어든 서포터즈는 ‘함께하는 접근성 서포터즈’를 지향점으로 운영된다. 특히 개별 활동 방식에서 벗어나 장애 유형별로 소규모 그룹을 구성해 유대감 강화 및 정보 교류 활성화에 나선다.

서포터즈 활동을 위한 지원도 다양하다. 참여자들에게는 서포터즈 전용 상품 패키지와 함께, 톡클라우드·이모티콘 플러스·멜론 등 1년 이용권, 카카오페이지·카카오 T 등 포인트가 제공된다. 카카오뿐 아니라 카카오페이, 카카오모빌리티, 카카오엔터테인먼트 등 주요 계열사의 지원도 이어질 예정이다.

권대열 카카오 그룹ESG담당은 “서포터즈 여러분이 직접 전해주는 목소리는 카카오가 접근성을 한층 더 갖추는 밑거름이 된다”며 “올해는 함께하는 서포터즈를 지향점으로 삼은 만큼, 서포터즈 간의 활발한 소통이 서비스 혁신으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 지난해 활동한 2기 서포터즈는 약 160건을 제보했다. 이중 약 90건이 서비스 부서에 전달, 실제 서비스에 반영됐다. 이날 발대식에서는 2기 활동 우수 참가자 1인에게 감사장과 부상을 수여하는 시간도 가졌다.

2기 우수 활동자로 선정된 지서연 씨는 “내가 제보한 불편 사항들이 실제 서비스 개선으로 이어지는 과정을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “3기 활동에서도 장애인 사용자의 목소리가 서비스에 더 촘촘하게 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.