- 탄소중립 실천문화 확산…22일 오후 8시부터 10분간 관공서, 주요 상징물 소등

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 기후위기가 일상이 된 시대에 탄소 배출을 줄이는 생활 실천의 중요성을 환기시키기 위해 지구의날 소등행사를 실시한다.

대전시는 제56주년 지구의 날을 맞아 20일~25일까지 ‘탄소중립 실천으로 세상을 잇다, 지구는 녹색대전환 중’을 슬로건으로 기후변화주간을 운영하고, 22일 저녁에는 소등행사를 실시한다고 20일 밝혔다.

주요 행사인 소등행사는 지구의 날인 22일 오후 8시부터 10분간 진행한다. 공공기관을 비롯해 한빛탑 등 주요 상징물과 공동주택 단지 등의 조명을 일제히 소등하고, 시민들도 가정 내 전등 소등과 가전제품 전원 차단 등을 통해 자율적으로 참여할 수 있다.

대전시 백계졍 환경정책과장은 “이번 기후변화주간과 소등행사가 기후 위기의 심각성을 다시 한번 인식하고, 일상 속 탄소중립 실천을 다짐하는 계기가 되길 바란다”라며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.

한편, 지구의 날은 지난 1969년 미국 캘리포니아 원유 유출 사고를 계기로 제정된 민간 주도의 기념일로, 우리나라는 2009년부터 기후변화주간을 지정해 운영하고 있다.