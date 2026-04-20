13~16일 애틀란타서 열린 ‘MODEX 2026’ 참가 글로벌 3자물류·콜드체인 서비스 소개

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 미국법인 CJ로지스틱스 아메리카(CJLA)가 지난 13~16일(현지시간) 미국 애틀란타에서 열린 물류전시회 ‘MODEX 2026’ 참가를 성황리에 마쳤다고 20일 밝혔다.

이 행사는 최신 물류 기술과 트렌드가 집약된 북미 최대 규모의 글로벌 산업 전시회다. 올해는 1100개 이상의 기업이 참가했으며 제조·유통·물류 등 약 5만 명의 산업계 관계자 및 전문가들이 방문했다.

CJ대한통운은 개별 홍보관을 통해 CJLA의 물류사업 현황과 함께 수송, 창고보관, 국제운송 등 복잡한 물류 과정을 원스톱으로 수행하는 글로벌 3자물류 서비스를 선보였다. 특히 미국 켄자스주 뉴센추리와 조지아주 게인스빌에서 운영 중인 콜드체인 물류센터를 활용한 냉장·냉동 특화 물류 설루션을 강조했다.

이 자리에서 CJ대한통운은 물류센터의 안전성과 생산성, 정확성을 동시에 높일 수 있는 ‘NextGen AI’ 운영 시스템을 중점적으로 소개했다. 물류센터 내 카메라와 센서를 통해 수집된 데이터를 머신러닝 및 생성형 AI 소프트웨어로 분석해 작업자의 움직임과 작업 흐름을 실시간으로 파악하고 잠재적 위험 요소와 충돌 가능성을 사전에 감지하는 시스템이다. 이를 통해 보다 안전한 작업 환경을 구현하고 작업 속도와 정확도를 높일 수 있다.

아울러 급격한 주행속도 변화나 경로 이탈 등 운행 과정에서 발생하는 데이터를 실시간으로 분석해 운송 안정성을 높이는 AI 기반의 운송 관리 기술도 선보였다.

이와 함께 CJ대한통운은 물류 팔레트를 자동으로 이송하는 고정노선 운송로봇(AGV)과 자율주행 지게차(AFL) 등의 자동화 설비와 물류 전 과정의 작업 현황을 한눈에 파악할 수 있는 실시간 모니터링 시스템도 소개했다.

케빈 콜먼 CJLA 최고경영자(CEO)는 “제조업체, 유통업체, 물류기업 등 주요 산업 주체들의 공급망 관리에 대한 관심이 전 세계적으로 높아지는 가운데 이번 전시회는 CJ대한통운의 차별화된 통합 물류 솔루션을 글로벌 시장에 선보일 수 있는 기회였다”며 “지속적인 기술 고도화와 운영역량 강화를 통해 고품질 물류 서비스를 구현하고 북미 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.