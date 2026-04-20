서울시 주관 ‘2025년 하수도 관리실태 평가’ 최우수 자치구 선정 3년 연속 최상위권, 풍수해 안전대책 이어 하수도까지 안전역량 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 서울시가 실시한 ‘2025년 자치구 하수도 관리실태 평가’에서 25개 자치구 가운데 유일하게 ‘최우수구’로 선정됐다.

‘하수도 관리실태 평가’는 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 침수피해 대비가 중요해지는 가운데 공공하수도의 운영 효율성과 관리 수준, 대응 역량을 종합적으로 점검하는 평가다.

서울시는 매년 ▷예산·설계 ▷유지관리 ▷시공 ▷시책협력 등 4개 분야를 기준으로 자치구별 하수도 관리실태 전반을 평가하고 있다.

이번 평가에서 양천구는 전 분야에서 고르게 우수한 성과를 거두며 가장 높은 점수를 획득, 25개 자치구 중 유일한 ‘최우수구’로 선정됐다. 2023년 평가에서 ‘최우수구’, 지난해 ‘우수구’에 이어 올해 다시 ‘최우수구’에 오르며 3년 연속 최상위권을 유지하고 있다.

구는 안정적인 하수도 관리를 위해 적극적인 투자와 선제적 대응을 지속해왔다. 지난해에는 약 118억 원을 투입해 30년 이상 노후되거나 불량인 하수관로 5.4km를 정비, 집중호우 중점관리구역 내 빗물받이 2846개소를 정비하고 하수관로 3만4326m 준설을 우기 이전에 완료하는 등 사전 대비에 집중했다.

아울러 하수시설 전반에 대한 정기·수시 점검을 통해 위험요인을 사전에 제거, 또한 공사 발주 단계부터 시민친화형 교육 등을 병행해 시공 품질을 높이는 한편, 하수도 공사로 인한 구민 불편 최소화에도 힘썼다.

올해는 우기 전까지 약 3.7km 구간 노후 하수관로를 추가 정비할 계획이다. 이후에도 정비가 시급한 구간에 대해서는 서울시와 협력해 국·시비를 확보하고, 단계적으로 시설 개선을 이어간다는 방침이다.

구는 재난안전대책본부 24시간 가동, 대형공사장·사면시설 등 침수취약지역 집중관리, 실시간 수방정보 공유시스템 도입, 침수취약가구과 공무원을 1대1로 매칭한 ‘동행파트너’ 운영 등을 통해 ‘2025 풍수해 안전대책 평가’에서도 최우수구에 선정된 바 있다.

이기재 양천구청장은 “최근 기후변화로 인해 예측하기 어려운 집중호우가 빈번해지면서 하수도 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “앞으로도 선제적 점검과 체계적인 관리로 구민이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.