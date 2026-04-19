[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 더빙에 깜짝 도전했다.

19일 미스터 비스트(MrBeast) 공식 유튜브 채널을 통해 임영웅이 한국어 더빙에 참여한 콘텐츠 영상이 공개됐다.

해당 영상의 주제는 ‘마트에 마지막까지 남으면 25만달러를 드립니다’로, 지미의 제안에 환호한 손님들의 모습도 잠시 폭동과 거짓말, 싸움을 겪는 모습이 그려졌다.

특히 손님 중 한 명으로 변신한 임영웅은 마치 인물과 하나가 된 듯한 한국어 더빙으로 극의 몰입도와 생동감을 높이는 건 물론, 시청의 묘미까지 극대화했다.

무대 위에서 고품격 감성을 뽐내던 임영웅의 또 다른 모습이 돋보이는가 하면 ‘임영웅의 목소리’로 재탄생한 인물이 신선함도 전했다.

임영웅이 한국어 더빙에 참여한 미스터 비스트는 약 4억8000만명의 구독자를 보유한 전 세계 1위 유튜버로, 이번 참여는 미스터 비스트의 한국어 더빙 프로젝트로 큰 사랑을 받고 있는 성우 남도형과의 인연으로 진행됐다.

이번 영상은 미스터 비스트 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐으며, 임영웅 공식 SNS 채널을 통해서도 또 다른 영상이 공개된다.