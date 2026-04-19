“국가안보 위중한 상황에서 장관이 오히려 ‘안보 리스크’ 되고 있다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘이 정동영 통일부 장관을 향해 “즉각 사퇴해야 한다”면서 연일 맹공을 가하고 있다.

19일 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “정 장관의 경솔한 발언과 무책임한 행태가 끝내 한미 공조의 기반까지 흔들고 있다”면서 “더 이상 국가안보를 실험하지 말고 즉각 사퇴하라”고 날을 세웠다.

앞서 ‘정 장관이 국회 외교통일위원회에서 북한 영변·강선 외에 평안북도 구성을 핵시설 소재지로 언급한 것을 두고, 미국 정부가 정부 공유 제한 방침 등을 통보했다’는 언론 보도가 나온 바 있다.

최 대변인은 “국가안보가 위중한 상황에서 통일부 장관이 오히려 ‘안보 리스크’가 되고 있는 현실에 개탄을 금치 못한다”면서 “북한이 오늘 오전 동해상으로 탄도미사일을 발사하며 올해 들어서만 7번째 무력도발을 감행한 상황에서 우리 정부는 빈틈없는 한미 공조와 철저한 대북 감시태세를 최우선으로 삼아야 한다”고 강조했다.

이어 “그러나 보도에 따르면 미국이 동맹 간 민감 정보 노출에 불쾌감을 표시하며 한미 간 대북 정보 공유를 일부 제한하는 방침까지 검토하고 있다”면서 “북한의 미사일 도발이 이어지는 엄중한 상황에서 동맹국이 ‘정보 공유 제한’이라는 사실상 제재 조치를 거론하는 것 자체가 매우 이례적”이라고 덧붙였다.

최 대변인은 “이재명 대통령이 결단해야 한다”면서 “무능과 경솔로 동맹 신뢰를 흔들고 국가안보를 위태롭게 만든 통일부 장관을 즉각 사퇴시키는 것이 재발 방지의 출발점”이라고 지적했다.

전날 송언석 원내대표도 이번 사태와 관련 “외교적 대형사고”라고 비판했다.

송 원내대표는 페이스북에서 “이번 사태와 같은 일의 재발 방지 대책의 첫걸음은 정 장관 경질”이라면서 “대한민국 외교안보의 ‘정동영 리스크’는 임계점을 넘었다. 유엔사와의 조율 없이 DMZ법을 여당과 추진하다 유엔사의 강력한 반발을 초래했고, 북한의 반헌법적 두 국가론을 동조하는 경솔한 발언으로 국내외 불신을 자초했다”고 꼬집었다.

그는 “급기야 그 가벼운 입으로 인해 한미 양국 간 정보공유와 군사 공조를 훼손하는 중대한 실책을 저지른 것”이라며 “한미 양국의 굳건한 안보 공조에 금이 간 것”이라고 지적했다.

통일부 측은 “정 장관의 발언이 국제연구기관 등의 공개정보에 근거한 것으로, 타 기관에서 정보를 제공받은 것이 아니며 이런 배경을 미국 측에도 설명했다”고 앞서 해명한 바 있다