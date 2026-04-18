내일은 기온 더 올라 내륙 30도 육박

[헤럴드경제] 일찍 찾아온 초여름 더위가 토요일인 18일에도 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 이날 서울 기온이 27도까지 오르는 등 내륙 대부분 지역의 최고 기온이 30도에 육박하겠다.

주요 지역별 낮 최고 기온은 춘천 27도, 대구·수원·대전·전주 26도, 광주 24도, 울산 23도, 부산 20도로 예보됐다.

다만 낮과 밤의 일교차가 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

중부지방은 대체로 맑겠으나 남부지방은 흐리다가 낮부터 차차 맑아지겠다.

제주도는 대체로 흐리고 오전까지 곳에 따라 비가 오겠다.

전남 남해안과 동부 내륙, 경북권 남부, 경남권에도 비가 내리겠다.

예상 강수량은 전남 남해안·경남권 5~10mm, 전남 동부 내륙·대구·경북 남부 5mm 미만이다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행해야 한다.

돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있어 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

19일에는 전국이 대체로 맑겠지만, 남해안과 제주도는 흐리고 비가 오는 곳도 있겠다.

서울이 최고 29도로 예상되는 등 기온은 18일보다 더 오르겠다.