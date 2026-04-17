중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회 이억원 “후방산업 연쇄 파급 효과 우려” 신보 P-CBO 차환시 자금 부담 상당 절감 이달 기업구조혁신펀드 6호 조성 완료

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장은 17일 중동 사태로 어려움을 겪는 철강분야 기업을 만나 25조6000억원으로 확대된 정책금융 지원 프로그램을 적극 운용하고 채권을 통한 자금조달과 투자를 지원하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 철강업계와의 ‘제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회’에서 “중동사태로 인한 물류비 등 비용 증가, 공급망 불안에 따른 수급차질 우려 등과 함께 최근 미국, 유럽연합(EU)의 관세정책 등이 복합적으로 작용하며 철강업계의 부담이 커지고 있다”면서 이같이 말했다.

그는 “특히 이런 영향이 철강업뿐 아니라 기계, 전자 등 후방산업 전반으로 확산돼 연쇄적인 파급효과가 나타날 수 있다”면서 “이를 엄중하게 인식하고 영향을 점검하며 대응해 나가겠다”고 강조했다.

이날 간담회는 철강 및 후방산업의 경영·자금상황을 점검하고 현장 목소리를 듣기 위해 개최됐다.

금융위에 따르면 현재 정책금융기관은 25조6000억원 규모의 신규 자금 지원프로그램을 운영 중이다. 민간 금융권도 53조원 이상의 자체 지원방안을 마련해 기업의 유동성을 지원하고 있다. 업종별 지원금액, 소진 추이 등을 살펴 필요시 지원규모‧대상을 확대하는 등 적절한 조치를 시행할 계획이다.

또한 이달부터 중동상황 피해 중소·중견기업의 신용보증기금 채권담보부증권(P-CBO) 차환 시 상환비율‧후순위 인수 비율 등을 하향 조정했다.

오는 6월부터는 신보가 P-CBO를 직접 발행함으로써 은행·증권사 수수료 절감 등을 통해 기업의 발행비용을 0.50%포인트가량 낮출 예정이다. 이 조건을 만족하는 P-CBO 잔액 약 9000억원 중 철강 분야가 약 3700억원 수준으로 높아 차환 필요시 자금 조달 부담을 상당히 절감할 수 있을 것으로 보인다.

이와 함께 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입프로그램 등 시장안정프로그램도 운영한다.

이 위원장은 “이달 조성이 완료되는 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강 등 6개 주력사업의 사업재편이나 재무구조 개선을 적극 지원할 예정”이라고 덧붙였다.

참석자들은 산업용 유류 등 기초소재의 수급 불안이 철강산업에도 연쇄적인 불안을 초래하고 있다며 수급 안정성 확보를 강조했다. 한국산업은행과 한국수출입은행의 전날 한국석유공사에 대한 30억달러 유동성 지원 승인이 안정적인 원유 확보에 도움을 줄 것으로 기대된다.