- 미쓰비시쇼쿠힌 공급망·6,500개 공급사 네트워크와 Yami 플랫폼 결합

- Yami 사용자 400만명·50만개 SKU 운영… 한국 법인 YamiKorea 연계도 지속

미국 아시아 상품 전문 온라인 마켓플레이스 Yami(야미)가 미쓰비시 상사(Mitsubishi Corporation)으로부터 Series C 전략 투자를 유치하고 장기 운영 협력에 돌입했다. 지난 7일 공식 발표된 해당 파트너십은 일본 식품 및 라이프스타일 브랜드의 북미 시장 진출을 본격적으로 확장하고 캐나다 등 새로운 글로벌 시장 진입을 가속하기 위해 마련됐다.

양사는 미쓰비시쇼쿠힌(Mitsubishi Shokuhin)이 구축해 온 100년 역사의 공급망 인프라와 6,500개 이상의 공급사 네트워크를 Yami의 데이터 기반 소비자 직접 거래(DTC) 플랫폼에 결합하는 방식을 채택했다. 이를 바탕으로 기존 미국 내 유통망 확보에 어려움을 겪던 일본 브랜드들에게 새로운 디지털 시장 진입 모델을 제공하며, 수입·수출, B2C(기업과 소비자 간 거래) 소매, B2B(기업 간 거래) 도매 채널 전반에 걸친 중장기적 확장을 도모할 계획이다.

2013년 캘리포니아 브레아에서 설립된 Yami는 현재 400만 명 이상의 가입자를 확보하며 북미 아시아 e커머스 시장에서 주요 플랫폼으로 자리 잡았다. 한국과 일본, 중국 등 아시아 각국의 스낵, 뷰티, 건강, 생활용품 등 50만 개 이상의 SKU(취급 품목 수)를 운영 중이다. 특히 북미 시장에서 판매 중인 일본 상품 수는 이미 10만 개를 넘어섰으며, 파트너십을 통해 미국 내에서 접하기 어려웠던 프리미엄 제품군을 추가해 관련 품목을 최소 두 배 이상 늘릴 방침이다.

한국 시장과의 연계 및 아시아 브랜드 확장 기조도 한층 강화된다. 앞서 2022년 알토스벤처스(Altos Ventures) 등으로부터 5,000만 달러 규모의 Series B 투자를 유치해 자동화 물류 시스템과 자체 배송 인프라 역량을 고도화한 Yami는, 지난 2025년 11월 한국 법인 야미코리아(YamiKorea LLC)를 설립한 바 있다. 이후 K-뷰티, K-푸드, 이너뷰티, 건강기능식품 등 한국 웰니스 브랜드의 북미 진출 및 플랫폼 입점을 적극적으로 지원하며 플랫폼 내 아시아 상품 라인업 전반의 경쟁력을 높이고 있다.

이케다 시게유키(Shigeyuki Ikeda) 미쓰비시 MSK 비즈니스 개발 부문 부사장은 “Yami가 일본 상품군을 더욱 확대하고 현지 제조업체와의 협력을 심화하길 바란다“며, ”궁극적으로 아시아 상품을 찾는 소비자의 다양한 요구를 충족하는 북미 시장의 핵심 플랫폼으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.

알렉스 저우(Alex Zhou) Yami 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “미쓰비시의 글로벌 공급망 전문성과 Yami의 디지털 네이티브 플랫폼을 결합해, 과거 많은 일본 브랜드가 미국에서 스케일업하는 데 방해물로 작용했던 구조적 장벽을 제거할 것” 이라고 강조했다.