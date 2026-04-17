해외 도시 정보 검색 강화

네이버는 해외 장소 및 여행 정보를 고도화하고, 사용자 검색 질의에 맞춤 결과 제공토록 여행 정보 서비스를 개편했다고 17일 밝혔다.

최근 다양한 서비스에 누적된 해외 장소 데이터, 외부 제휴 등을 기반으로 해외 장소 정보를 기존 대비 10배 이상 확충했다.

세부적으로 지난해 8월부터 일본 맛집 검색·예약 서비스 타베로그와 제휴를 통해 일본 음식점 정보를 선보이는 것은 물론, 일부 예약 연결도 제공하고 있다. 이번 개편으로 70만개에 달하는 대규모 일본 음식점 장소와 함께 네이버를 통해 타베로그에서 예약할 수 있는 일본 인기 맛집 수도 크게 늘렸다.

특히 장소 세부 특징이나 여행 상황 등 사용자의 장소 탐색 의도에 부합하는 해외 장소 목록을 제공하는 게 특징이다. 예를 들어 ▷지역명과 대표 음식 메뉴 검색 시 관련 음식점 목록 노출 ▷특정 지역명을 포함한 테마파크 및 유적지 정보 ▷키워드에 부합하는 장소 정보 제공 등이다.

또 개편 이후 검색 환경에서는 도시 하위의 세부적인 지역까지 장소 제공 범위를 넓혔다. 기존에는 국가, 도시 단위 검색어에만 해외여행 정보나 장소 제공이 가능했다.

기존에는 ‘일본 오사카 맛집’ 검색 시 오사카시 전역에 걸친 다소 광범위한 지역의 장소 정보를 제공했다. 개편 후에는 ‘오사카 도톤보리 맛집’ ‘신주쿠 산초메 맛집’ ‘프랑스 니스 가볼 만한 곳’처럼 상세 지역 정보 탐색까지 지원한다.

최지훈 네이버 플레이스 검색 총괄은 “네이버를 통한 해외 여행지 탐색 수요가 지속 증가하고 있어, 관련 경험을 강화하고자 해외 플레이스 정보를 확대 제공하게 됐다”고 밝혔다. 고재우 기자