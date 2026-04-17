[헤럴드경제=김성훈 기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 조민아(42)가 보험 설계사로 전향해 역대급 실적을 기록했다.

조민아는 16일 자신의 SNS에 “20번째 퀸(queen) 수상. 역사를 기록했다”는 글과 함께 자신이 수상한 시상식 현장 사진을 공개했다.

조민아는 “회사로부터 배정받은 고객 중 다섯 분의 가족 모두를 고객으로 맞이하게 되면서 월간 31건의 계약을 체결했다”고 밝혔다.

조민아는 연도별 월 체결 건수 기록을 공개했는데, 2024년 15.5건에서 2025년 19건으로 상승한 데 이어, 올해는 31건을 달성하며 자신의 최고 기록을 경신했다.

주변 지인들의 이름을 하나하나 대며 고마움을 전했다.

조민아는 2002년 쥬얼리에 중간에 합류해 2006년까지 활동한 멤버다. 이후 2020년 피트니스 센터 CEO와 결혼해 이듬해 아들을 품에 안았으나, 결혼 2년 만에 이혼한다고 밝혔다. 이후 2024년 SNS에 보험 설계사로서 새로운 인생을 시작했다고 밝혔다.