[헤럴드경제=장연주 기자] ‘40억 건물주’ 배우 이해인이 공실 문제로 부담이 컸던 건물 상황이 다소 나아졌다고 근황을 전했다.

이해인은 지난 14일 인스타그램에 “공실이 6개라 아무도 안들어온다고 했고, 이자가 1200만원인데 그중 600만원은 내가 부담하고 있었다”고 밝혔다.

이해인은 이어 “그래서 직접 채우기 시작했다”며 “결과적으로 2개를 채웠고 지금은 월 300만원 정도만 부담하고 있다. 분위기가 바뀌고 있다”고 설명했다.

그러면서 그는 “현재 남은 공실은 4개다. 끝까지 채워보겠다”며 의지를 나타냈다.

앞서 이해인은 약 32억원의 대출을 받아 40억원대 건물을 매입했다고 밝힌 바 있다. 당시 임대율이 절반 수준에 그치면서 매달 600만원 가량을 사비로 메워야 하는 상황이었다.

그는 “월 이자 1200만원, 월 임대료 600만원인데 여러분이라면 버티겠냐, 팔겠냐”고 고민을 털어놓기도 했다.

한편, 이해인은 지난 2005년 광고모델로 데뷔해 드라마 ‘황금물고기’, ‘다섯 손가락’ 등에 출연했다. 특히 tvN 예능 ‘재밌는 TV 롤러코스터’를 통해 주목받아 이후 활동명을 ‘이지’로 변경했다.

현재는 유튜브 채널 ‘이지스페이스’를 운영하며 활동을 이어가고 있다.