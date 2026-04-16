[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]AI 바이오·메디시티대구협의회(이하 협의회)와 2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회(이하 조직위)는 지난 15일 계명대 동산병원에서 열린 협의회 총회에서 대회 성공 개최를 위한 응급의료지원 방안을 논의했다.

이날 조직위는 만 35세 이상이 참가하는 마스터즈육상경기의 특성과 경기장 현황, 경기장별 의무실 설치(안) 등을 설명하고 전문의료인력의 현장 배치와 응급장비 운영, 환자 이송 핫라인 구축 등에 대한 협력을 요청했다.

이에 협의회는 소속 단체와 병원이 보유한 전문의료인력과 의료자원을 활용해 대회 기간 신속하고 체계적인 응급의료 안전망을 구축하고 국제대회 수준의 안전한 대회 운영을 위한 의료 지원에 적극 나서기로 했다.

특히 참가자 연령대와 경기 특성을 고려해 현장 대응 중심의 의료체계를 구축하고 신속한 환자 이송과 응급상황 대응 체계를 강화할 계획이다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 “지역 의료계와 긴밀히 협력해 최고 수준의 안전한 대회 환경을 조성하고 국내외 참가 선수와 방문객이 안심하고 대회를 즐길 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

민복기 AI·바이오 메디시티대구협의회장은 “경주 APEC 정상회의 관련 행사에서 지역 의료기관들이 안정적인 의료서비스를 제공하며 성공적으로 임무를 완수했다”며 “이러한 경험을 바탕으로 이번 대회를 적극 지원해 메디시티 대구의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 2026대구세계마스터즈육상경기대회는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움 일원에서 개최되며 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있는 생활체육 중심의 국제대회다.

경기는 하프마라톤(8월 30일), 10km 달리기(8월 23일)를 포함해 트랙 17종, 필드 11종, 로드 6종 등 총 34개 종목으로 구성된다. 대구스타디움, 경산시민운동장, 수성패밀리파크, 신천동로 등에서 펼쳐질 예정이다. 참가 신청은 오는 6월 23일까지 공식 홈페이지를 통해 가능하다.