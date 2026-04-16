이 대통령, 4·16세월호 참사 12주기 기억식 참석 현직 대통령 기억식 참석은 최초 靑 “사회적 참사에 대한 국가 책임 강화”

[헤럴드경제=서영상 기자] “우리가 기억하고, 기록하고, 기리고, 다짐하는 한 304명의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것입니다.생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠습니다.”

이재명 대통령은 16일 김혜경 여사와 함께 경기도 안산화랑유원지에서 개최되는 ‘4·16세월호 참사 12주기 기억식’에 참석해 이같이 밝혔다.

현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 직접 참석한 건 역대 대통령 중 처음이다.

이 대통령은 취임 후 첫 번째로 맞이하는 세월호 기억식에 방문해 희생자 304명을 추모하고, 유가족에게 깊은 위로를 전했다.

청와대 관계자는 이 대통령의 기억식 참석에 대해 “사회적 참사에 대한 국가의 책임을 강화하고 국민 신뢰를 회복하겠다는 의지를 담은 행보”라고 설명했다.

이날 기억식의 주제는 ‘안전한 국가, 약속을 넘어 책임으로’ 진행됐다.

이 대통령은 추도사를 통해 “매년 이맘때가 되면, 말로 다 담아내기 어려운 마음과 마주하게 된다”면서 “12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인되어 있다”고 했다.

이어 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께 고개 숙여 경의를 표한다“고 위로를 전했다.

이 대통령은 세월호 참사 당시 대통령이었던 박근혜 전 대통령이 탄핵으로 임기를 마친 것을 암시하듯 “대한민국 대통령으로서, 무거운 책임을 통감한다. 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어지는지 모두가 똑똑히 목도했다”고 강조했다.

그러면서 “국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함”이라면서 “너무도 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”고 덧붙였다.

아울러 “국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이루어 내겠다”면서 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 믿는다”고 덧붙였다.