장시간 지연·공항 혼잡도 평가지표 도입

[헤럴드경제=홍승희 기자] 대한항공이 국토교통부의 항공사·공항 서비스에 대한 정밀 평가 ‘운항 신뢰성’ 부문에서 가장 높은 A+ 평가를 받았다. 이용자 만족도에서도 6.07점을 받아 가장 높은 성적을 기록했다.

국토부는 이같은 내용의 ‘2025년 항공교통서비스 평가’ 결과를 17일 발표했다. 51개 항공사(10개 국적사, 41개 외항사)와 국내 6개 공항에 대해 항공교통서비스 평가는 항공교통이용자의 권익 향상과 항공사·공항 서비스 품질 향상을 목표로 ‘항공사업법’에 따라 매년 실시한다. 항공사 평가는 운항신뢰성·이용자 보호 충실성·안전성을 평가하고 이용자 만족도 조사를 실시한다. 공항 평가는 신속성·시설 적정성·이용 편리성 평가와 이용자 만족도 조사를 실시한다.

먼저 운항신뢰성은 시간준수율(50%)에 더해 지난해 평가부터는 장시간 지연율을 반영(50%)하고, 국내선의 경우 지방노선 신설‧유지 가점을 부과해 최종 점수를 산출했다. 국적항공사의 국내선‧국제선 평균 등급은 우수(B+)이며, 국적사 중 국내선 장시간 지연(1시간 이상)이 많이 발생한 에어로케이(C)와 국제선 장시간 지연(2시간 이상)이 많이 발생한 에어프레미아(C+)는 보통 등급으로 평가됐다.

보호 충실성은 피해구제의 분쟁조정 결과 및 행정처분 이력 등을 평가하며, 국적사는 평균 매우우수(A++), 외항사는 우수(B+)로 평가됐다.

안전성은 사고·준사고, 자체 안전관리 등을 평가한다. 지난해 1월 기내 화재 영향이 있었던 에어부산(B)을 제외하고 대체로 저비용항공사(LCC)의 등급이 개선된 것으로 나타났다.

3만1168명을 대상으로 한 이용자 만족도 조사의 경우 정보제공 항목에서 낮은 점수를 받은 에어서울(다소만족)을 제외하고 모든 국적항공사가 ‘만족’으로 조사됐다. 외국적항공사는 전일본공수, 에바항공, 싱가폴 항공, 캐세이퍼시픽항공 등 ‘만족’을 받은 일부 항공사 외에 대부분 ‘다소만족’으로 조사됐다.

한편 공항의 경우 신속성은 출입국·출도착 소요시간에 더해 지난해 평가부터는 출발 여객 혼잡도, 신속성 개선 노력도 항목을 새로 도입했다. 이에 명절 연휴 여객 혼잡도가 높았던 김해공항(C++), 청주공항(B), 인천공항(B)이 상대적으로 낮은 등급을 받았고, 여객수가 비교적 적은 대구공항(A+)은 매우우수로 평가받았다.

기존 공항 이용 편리성 평가는 수속·편의시설 등 시설의 적정성과 접근교통·교통약자 서비스 등 이용의 편리성을 분리하여 평가하고, 각각 시설·서비스 개선 노력도 항목도 새로 도입했다. 이에 편의시설을 갖춘 김해·김포공항은 매우우수(A)로 평가된 반면, 청주공항(B)·대구공항(C)은 임산부 휴게시설 등 교통약자 시설이 부족한 영향이 있었다.

2만2409명을 대상으로 한 이용자 만족도 조사의 경우 쇼핑·식음료시설, 쾌적성 등 만족도가 높은 인천·김포·김해공항은 ‘만족’으로 조사됐으며, 주차시설 만족도 등이 낮은 대구·제주·청주공항은 ‘다소만족’으로 조사됐다.

박준상 국토부 항공산업과장은 “2025년 평가부터 항공사별 장시간 지연율, 공항별 여객 혼잡도 등 실제 항공교통이용자가 체감하는 서비스 지표를 반영하며 평가의 효용성을 높여 나가고 있다”며 “올해부턴 분기별로 운항신뢰성 평가 상황을 중간 통보하는 등 주기적인 개선 유도를 통해 실제 항공교통사업자의 서비스 개선을 유도하고, 공항시설에 대해서도 체계적으로 개선하도록 지도해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

자세한 사항은 오는 20일부터 국토부 누리집에서 확인 가능하다.