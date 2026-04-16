영·프 주최로 17일 회의 기뢰 제거, 군사 호위 계획 “전후 구상 목표는 신뢰 재건”

[헤럴드경제=정목희 기자] 유럽이 전쟁 이후 미국을 제외한 채 호르무즈 해협의 해상 운송을 정상화하기 위한 계획을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 보도했다.

WSJ에 따르면 유럽 주요국들은 해협 재개방과 원활한 해상 물류를 지원하기 위해 광범위한 다국적 연합 구성을 논의 중이다.

이번 구상에서는 전쟁 당사자인 미국과 이스라엘, 이란은 제외될 가능성이 크며, 유럽 함정들도 미국의 지휘를 받지 않는 방식이 검토되고 있다. 유럽 외교관들은 이 같은 구상을 WSJ에 전했다.

참여국들은 호르무즈 해협에 기뢰 제거함과 군함 등을 파견해 항로 안전을 확보하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

특히 이번 연합에는 2차 세계대전 이후 군사 개입에 소극적이었던 독일이 포함될 가능성이 크다. 독일 측 고위 관계자는 이르면 16일 독일도 참여 의사를 표명할 수 있다고 전했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리는 오는 17일 수십개국이 참여하는 회의를 열고 종전 후 호르무즈 해협의 치안 유지 방안을 논의할 예정이다.

미국은 이번 회의에 불참한다. 중국과 인도도 회의에 초청됐으나 참석 여부는 아직 불확실한 것으로 알려졌다.

이를 두고 유럽 내에서도 일부 이견이 남아 있다고 WSJ은 전했다.

사정에 정통한 소식통에 따르면 프랑스는 미국의 작전 참여가 이란을 자극할 수 있다고 판단하는 반면, 영국은 미국을 배제할 경우 도널드 트럼프 미국 대통령의 반발을 사면서 작전 범위 또한 제한될 수 있다고 우려하는 것으로 알려졌다.