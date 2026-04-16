전 직군 참여 디지털 혁신 문화 정착 부트캠프 운영 ‘바이브 코딩’ 교육 등

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 실전형 인재 양성을 위한 ‘디지털혁신 인공지능(AI) 경진대회’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 경진대회는 한화투자증권 임직원이 현업 과제를 기반으로 결과물을 도출, 실제 업무 도입까지 연결할 수 있도록 기획됐다. 전 직군이 참여한다.

총 30개 팀이 참가하며 주제는 ▷사내 업무 효율화 ▷담당 업무 개선 ▷회사 서비스 개선 ▷자유 주제 등이다.

오는 30일 최종 결과물을 제출해 심사를 통과한 5개 팀에 대상 300만원을 포함해, 총 700만원 규모의 포상을 수여한다.

첫번째 과제인 부트캠프는 지난 13일부터 오는 17일까지 5일간 집합 교육으로 진행한다. 최신 AI 트렌드를 반영한 ‘바이브 코딩(Vibe Coding, 자연어 코딩)’이 핵심 프로그램이다.

김도형 한화투자증권 혁신지원실장은 “임직원들이 이번 경진대회를 통해 디지털 혁신의 주역으로 거듭나길 기대한다”며 “현장의 난제들을 임직원이 직접 개발한 AI 툴로 해결하는 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.