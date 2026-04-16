- ‘대전의 변화’를 주제로 음식·여행·과학·스포츠 분야…주요시정 소식전달, 시민소통강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 SNS 인를루언서와 손잡고 대전의 변화를 알린다.

시는 시민과의 소통을 강화하고 양질의 온라인 미디어 콘텐츠 확대를 위해 ‘SNS 인플루언서 온라인 홍보 협업 프로젝트’를 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 프로젝트는 ‘대전의 변화’를 주제로 음식·여행·과학·스포츠 등 다양한 분야에서 활동 중인 인플루언서들과 협업해 대전의 도시브랜드와 주요 시정 소식을 보다 친숙하게 전달키 위해 기획했다.

협업에는 대전시 공식 홍보대사로 위촉된 인플루언서 16명이 참여하며, 노면전차(트램) 건설 등 교통정책, 축제·관광 정보, 도시브랜드 홍보 등 다양한 콘텐츠를 각자의 개성과 방식으로 제작해 시민들과 소통할 예정이다.

특히 시정 정보를 단순히 전달하는 방식에서 벗어나 밈(meme)과 최신 트렌드를 반영한 바이럴 콘텐츠로 제작해 시민이 즐기는 ‘재미있는 놀이터’로 구현해 대전시 SNS를 시민 참여형 소통 공간으로 확대한다.

실제 지난 3월에는 시 공식 홍보대사이자 카페 여행 인플루언서 그린이 보문산 큰나무 전망대를 소개한 인스타그램 게시글로 22만 조회수를 기록하는 등 높은 관심을 얻었다.

또한 KAIST 재학생 김눈알과 협업해 공공시설물에 눈알 스티커를 활용한 참여형 콘텐츠를 선보이며 시민 참여와 대전 명소 홍보 효과를 동시에 이끌어낼 계획이다.

대전시 관계자는 “대전을 기반으로 활동하는 인플루언서들의 영향력이 확대되고 시민들의 호응도도 높아지고 있다”며 “전문 인플루언서와의 협업을 통해 시정 홍보의 문턱을 낮추고 시민이 체감하는 온라인 소통 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.