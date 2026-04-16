양자 보정·오류 정정 모델 동시 공개 “AI가 양자컴퓨팅 운영체제 역할” 연산 속도 2.5배·정확도 3배 개선 연세대 등 글로벌 연구기관 도입

[헤럴드경제=서지연 기자] 엔비디아가 개방형(오픈소스) 양자 인공지능(AI) 모델 ‘이징(Ising)’을 공개하며 양자컴퓨팅 분야 확장에 나섰다.

엔비디아는 15일(현지시간) 양자 프로세서 보정과 오류 정정을 지원하는 AI 모델 제품군 ‘이징’을 선보였다고 밝혔다.

젠슨 황 최고경영자는 “AI는 양자 컴퓨팅을 실용화하는 데 필수적”이라며 “이징을 통해 AI는 양자 기계의 운영체제가 돼 불안정한 큐비트를 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 양자-GPU 시스템으로 전환한다”고 설명했다.

양자컴퓨팅의 핵심 단위인 큐비트는 기존 비트와 달리 0과 1이 동시에 존재하는 중첩 상태를 가질 수 있어 높은 연산 효율을 갖지만, 외부 환경에 매우 민감해 오류가 쉽게 발생하는 한계가 있다.

엔비디아는 이징 모델이 이러한 큐비트를 지속적으로 감시하고 보정·정정하는 역할을 수행한다고 밝혔다. 이를 통해 큐비트 수가 늘어나도 안정적으로 대규모 연산을 수행할 수 있도록 한다는 설명이다.

모델 이름은 복잡한 물리 시스템을 단순화해 설명하는 ‘이징 모형’에서 따왔다.

이징 제품군은 ‘양자 프로세서 보정’과 ‘양자 오류 정정’이라는 두 가지 핵심 기능에 초점을 맞췄다. 보정 모델은 양자 프로세서에서 발생하는 측정 데이터를 해석하고 자동으로 조정해 기존에 며칠 걸리던 작업을 수시간으로 단축할 수 있다.

오류 정정 모델은 실시간으로 발생하는 오류를 수정하는 기능을 수행하며, 기존 표준 모델 대비 속도는 2.5배 빠르고 정확도는 3배 높은 것으로 설명됐다.

이들 모델은 이미 일부 기업과 연구기관에서 활용되고 있다. 보정 모델은 아톰 컴퓨팅, 아이온큐, 페르미 국립 가속기 연구소, 하버드대 공학·응용과학대학, 영국 국립물리연구소 등에서 사용되고 있다.

오류 정정 모델 역시 코넬대, 샌디에이고 캘리포니아대, 시카고대, 남캘리포니아대와 함께 한국의 연세대 등에서 도입된 것으로 전해졌다.

한편 젠슨 황 CEO는 지난해 1월 CES에서 “실용적인 양자 컴퓨터가 나오기까지 20년은 걸릴 것”이라고 발언해 관련 기업 주가 급락을 촉발한 바 있다. 이후 그는 발언을 해명하며 양자 기술의 상용화에는 시간이 필요하다는 입장을 재차 밝힌 바 있다.