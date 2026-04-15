[헤럴드경제=최원혁 기자] 어린 시절에 모아둔 포켓몬 카드로 뜻밖의 ‘결혼 자금’을 마련하게 된 남성의 사연이 화제다.

지난 9일(현지시간) 영국 매체 데일리메일 등에 따르면 영국에 거주하는 특수교사 앤드루 브라운드(38) 씨는 최근 다락방 정리 중 20여년 전 수집했던 포켓몬 카드들을 발견했다.

그는 평소 친구가 운영하는 포켓몬 트레이딩 카드 가게 일을 도와주고 있었기에 친구에게 포켓몬 카드의 감정을 의뢰했다.

알고 보니 브라운드가 보유한 카드 중 상태가 최상급인 ‘스카이리지 리자몽 홀로그램 카드’는 예상 가치가 최대 1만2000파운드(약 2400만원)에 달하는 것으로 평가됐다.

또 그는 거의 새것에 가까운 리자몽 카드 사본도 가지고 있었는데 약 1만 파운드(약 1999만원)에 거래되고 있었다.

인터뷰에서 브라운드는 “카드를 전부 팔아도 500파운드(약 100만원) 정도일 것으로 생각했다”며 “이렇게 높은 가치가 있을 줄은 전혀 몰랐다”고 했다.

브라운드는 초등학생 때부터 포켓몬 카드에 빠졌다고 한다. 그는 “기숙학교에 다닐 당시 포켓몬 열풍이 워낙 커서 학교에서 카드 사용을 금지할 정도였다”고 회상했다.

결혼을 앞둔 브라운드는 약혼녀와 상의 끝에 포켓몬 카드를 판매해 결혼 자금에 보태기로 했다. 브라운드가 카드를 팔아 얻을 수익금은 최대 2만5000파운드(약 5000만원)로 예상된다.

그는 “28년 전만 해도 포켓몬의 인기가 이렇게 오래 이어질 줄은 누구도 상상하지 못했을 것”이라며 “나 역시 전혀 예상하지 못했다”고 말했다.