[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대 중앙박물관이 문화체육관광부의 ‘2026년 대학박물관 진흥지원사업’에 선정돼 대학박물관 중 최초로 8년 연속(2019~2026) 선정되는 성과를 거뒀다.

14일 대구대에 따르면 ‘대학박물관 진흥지원사업’은 문화체육관광부가 주최하고 한국대학박물관협회가 주관하는 사업이다. 대학 박물관이 보유한 문화 및 연구 자원을 활용해 국민에게 전시와 교육 프로그램을 제공하는 것을 목표로 한다.

이번 선정으로 대구대 박물관은 ‘공예로 잇는 일상: WOOD & TIME(우드앤타임)’이라는 주제로 박물관 교육 프로그램을 진행한다.

이번 프로그램은 ‘현대목칠공예전시관’ 개관 20주년을 기념하여 마련됐다. 전통 목칠공예의 미학을 재조명하고 현대적 감각의 체험형 공예 프로그램으로 재해석하여, 참가자들에게 과거와 현대가 교감하는 문화 경험을 제공할 계획이다.

프로그램은 오는 5월부터 10월까지 운영된다. 지역 주민과 교내 구성원 등 누구나 참여할 수 있도록 참가 대상별 눈높이에 맞춘 다채로운 체험 테마로 구성될 예정이다.

백순철 대구대 중앙박물관장은 “지방대학의 위기 속에서도 8년 연속 사업에 선정된 것은 대학박물관이 지역사회를 위한 공공문화플랫폼으로서 제 역할을 다하고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 지속 가능한 지역 문화 거점으로서 지역민의 일상에 문화를 더하는 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.