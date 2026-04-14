[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 민형배 의원이 6·3 지방선거 전남광주통합특별시장 후보로 선출됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 14일 여의도 중앙당사에서 이 같은 내용의 전남광주통합특별시장 본경선 개표 결과를 발표했다.

민 후보는 지난 12일부터 사흘간 진행된 경선에서 김영록 현 전남도지사를 꺾었다.

경선 결과는 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산해 산출됐다. 후보별 득표율은 당규에 따라 공개되지 않았다.

민 후보는 지역 언론인과 시민단체 활동가를 거쳐 정치에 입문한 뒤, 광주 광산구청장과 청와대 비서관, 재선 국회의원을 지내며 지방행정과 국정을 아우르는 경험을 쌓은 인물이다.

노무현·문재인 정부 청와대에서 각각 사회조정비서관과 자치발전비서관을 맡았고, 민선 5·6기 광산구청장 시절에는 전국 최초 비정규직 정규직화와 동장 직선제 도입 등 혁신 행정을 추진했다.

이후 21·22대 국회의원으로 활동하며 입법 경험을 축적했고, 당내에서는 ‘국민주권 검찰 정상화 특별위원회’ 위원장을 맡아 검찰개혁을 주도하며 정치적 선명성을 구축했다.

이번 경선에서는 친명(친 이재명) 지지층 결집과 여론조사 선두 흐름을 바탕으로 안정적인 경쟁력을 유지하며 최종 후보로 선출됐다.

특히 주철현 후보와의 단일화를 통해 전남 동부권까지 외연을 확장하고, 권리당원과 일반 여론에서 고른 지지를 확보하며 결선까지 우위를 이어갔다.

민 후보는 전남광주통합특별시 비전으로 국토 남부 신산업 수도 구축과 공공기관 이전, 대규모 투자 유치를 제시했다.

광주·전남을 동부권·서부권·중남권·광주권 등 4대 권역으로 나눠 우주항공·에너지·생태관광·인공지능(AI) 산업을 육성하는 균형 발전 전략도 내놨다.

20조원 규모 재원을 활용한 전략산업 투자, 산업용 전기요금 인하, 기본소득 모델 도입 등을 핵심 공약으로 제시하며 성장과 균형, 녹색도시, 시민주권을 통합 원칙으로 내세웠다.

민 후보 측 선거사무소는 국정·지방행정·입법 경험을 아우르는 복합 행정 역량이 통합특별시라는 새로운 정치·행정 질서 재편 국면에서 유효하게 작용해 승리했다고 자평했다.

민형배 후보 측은 경선사무소를 조만간 선거대책위원회로 전환하고 본격적인 본선 체제에 돌입할 계획이다.

민 후보는 “함께 멋진 경쟁을 펼쳐주신 김영록 후보님께 깊은 존경의 말씀을 드린다”며 “약속드린 대로 ‘전남광주 시민주권정부’를 확실히 세우겠다”고 포부를 밝혔다.