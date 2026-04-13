[헤럴드경제=이원율 기자]미국이 13일 오전 10시(미 동부시간·한국시간 13일 오후 11시)부터 호르무즈 해협을 중심으로 한 대이란 해상 봉쇄에 나설 예정인 가운데, 미군은 허가 없이 봉쇄 구역에 진입하는 모든 선박에 대한 차단·회항·나포하겠다는 방침을 밝혔다.

로이터 통신은 이날 미 중앙사령부가 선원들(seafarers)에게 보낸 공지를 입수했다며 이같이 전했다.

보도에 따르면 미군은 오만만과 호르무즈 해협 동쪽으로 아라비아해에서 봉쇄를 시행한다. 이는 국적과 상관없이 모든 선박의 통항에 적용될 방침이다.

공지에는 “승인 없이 봉쇄 구역에 진입하거나 출항하는 모든 선박은 차단(interception), 회항(diversion), 나포(capture) 대상”이라는 경고도 담겼다.

또 “봉쇄는 이란 이외 목적지로 향하거나 그곳에서 출발해 호르무즈 해협을 통하는 중립적 통항 경로를 방해하지 않을 것”이라는 문구도 쓰였다.

전날 미군 중부사령부는 13일 오전 10시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치에 나설 것이라고 밝혔다.

중부사령부는 다만 “이란 항구 외의 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박이 호르무즈 해협을 통과하는 데 대해선 항행의 자유를 방해하지 않을 것”이라고 했다.

이란은 강하게 반발하고 있다. 이런 가운데, 트럼프 대통령이 제한적 타격을 검토하고 있다는 보도까지 나온 상황이다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “미국은 동부시간 13일 오전 10시부터 이란 항구에 출입하는 선박을 봉쇄할 것입니다. 이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다!”라는 짧은 글을 올려 봉쇄 시작 시간을 직접 확인했다.

이란이 그간 호르무즈 봉쇄 위협을 협상 지렛대로 삼은 흐름을 뒤집고, 외려 미국이 해협 통제권을 쥐며 주도권을 행사하겠다는 전략으로 읽힌다.

파키스탄에서 열린 미국과의 종전 협상을 마치고 귀국한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 성명을 내고 트럼프 대통령을 향해 “당신이 싸운다면 우리도 싸울 것”이라고 맞받은 상태다.