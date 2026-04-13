[헤럴드경제=이원율 기자]충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 공격하는 일이 발생했다.

경찰은 현재 사건을 수사하고 있다. 교육부는 수사와 조사 과정 중 파악되는 내용에 따라 대응을 신속하게 추진하겠다고 강조했다.

13일 경찰에 따르면 이날 오전 8시44분께 고등학교 교장실에서 고등학교 3학년생 A 군이 30대 남성 교사 B 씨를 향해 흉기로 수차례 공격한 후 학교 밖으로 도망쳤다.

학교 측 신고를 받은 경찰은 도망친 A 군이 112로 신고해 자수, A군을 긴급체포했다.

교사 B 씨는 등을 주로 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 피해 교사와 갈등이 있었던 A 군은 이날 교장을 통해 B 씨와의 면담을 요청했으며, 교장실에서 교장이 자리를 비운 틈을 타 미리 챙긴 흉기로 범행을 한 것으로 전해진다.

연합뉴스 보도에 따르면 B 씨는 A 군이 중학생 시절 학생부장을 맡아 A 군을 지도한 적이 있었고, 지난달 1일 해당 이 고등학교로 전근했다.

해당 고교에서 A 군의 담임 교사는 아니었지만, 중학생 시절부터 지도 과정에서 A 군이 불만을 품었던 것으로 알려졌다.

특히 A 군은 지난달 3일 개학 이후 다시 B 씨를 마주하자 고통을 호소하며 등교를 거부한 것으로 전해졌다.

A 군과 학부모의 사과 요청에 따라 B 씨는 사과 편지를 쓴 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사 중”이라며 “조사 후 적용 혐의가 명확해지면 구속영장 신청 여부를 검토할 것”이라고 했다.

교육부는 이날 기자들에게 보낸 문자 메시지를 통해 “매우 안타깝게 생각한다”며 “피해 교사의 치료와 학교 구성원의 심리·정서적 안정을 위한 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

또 “향후 수사와 조사 과정을 통해 파악되는 내용에 따라 필요한 대응을 신속하게 추진하겠다”고 했다.

교원단체들은 이번 사건과 관련, 교사 보호를 위한 실효성 있는 대책을 교육 당국에 촉구했다.

한국교원단체총연합회와 충청남도교원단체총연합회는 이날 성명을 내고 “교육 당국은 무엇보다 피해 교사에 대한 보호·회복에 모든 지원을 다 하는 한편, 가해 학생에 대해선 철저한 조사를 통해 엄중한 법적 책임을 물어야 한다”고 했다.

강주호 한국교총 회장은 “그간 교총은 이런 사건이 발생할 때마다 학교가 더 이상 안전지대가 아니라는 점을 강조하고 대책 마련을 촉구했다”며 “수업 일수 기준으로 하루에 4명꼴로 교사가 폭행·상해를 당한다”고 했다.

충남교사노동조합 또한 성명을 통해 “이번 사건은 현재 교육활동 보호 체계가 현장에서 실질적으로 작동하지 않고 있음을 보여주는 사례”라며 “교사가 위협 상황에 노출되지 않도록 법적·제도적 보호 체계를 강화하고 안전하게 교육활동을 수행할 수 있는 여건을 조속히 마련해야 한다”고 했다.