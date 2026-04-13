[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]겐트대학교 글로벌캠퍼스가 산학협력단 출범 이후 발생한 첫 수익 전액을 학생 장학금으로 전환했다.

이는 대학-산업-학생이 함께 성장하는 지속가능한 교육 선순환 모델의 상징적 출발점을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

겐트대 글로벌캠퍼스는 13일 대회의실에서 한태준 총장과 유민경 엘바이오컴퍼니 대표, 박지혜 마린유겐트코리아 한국대표 등 관계자가 참석한 가운데 ‘발전기금 기탁식’을 개최했다.

이번 기탁은 양 기관이 지난해 체결한 업무협약의 실질적 협력 성과로 이루어졌다.

특히 이번 기금은 겐트대 글로벌캠퍼스 산학협력단이 확보한 첫 수익이라는 점에서 의미가 크다.

산학협력단은 해당 기금을 확보한 즉시, 학생이 최우선이라는 원칙에 따라 전액을 장학금으로 전환하기로 결정했다.

한태준 총장은 “이 기금은 산학협력단이 만들어낸 첫 결실이지만, 그 결실이 가장 먼저 향해야 할 곳은 학생이라고 생각했다”며 “학생이야말로 대학의 존재 이유이자 미래이며, 교육의 본질은 결국 인재에 대한 투자에 있다”고 밝혔다.

이번 결정은 단순한 장학금 지급을 넘어, 산학협력의 성과가 다시 교육으로 환류되는 구조를 제도적으로 선언한 사례로 평가를 받고 있다.