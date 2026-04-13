[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 백지영이 ‘쿠팡 프레시백’을 사적으로 이용했다가 논란에 휩싸였다. 백지영은 곧바로 사과했다.

백지영은 지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’에 남편 정석원과 캠핑을 가는 영상을 공개했다.

이 과정에서 쿠팡 신선식품 배송용 보냉 가방인 ‘프레시백’을 가져가 사용하는 장면이 포착됐다.

이 같은 장면이 공개되자 일부 누리꾼들이 “배송용 가방을 개인 용도로 사용하는 것은 부적절하다”, “회수되는 물품을 외부 반출한 것은 문제다”라고 지적하며 논란이 일었다.

프레시백은 쿠팡이 신선식품 배송 시 사용하는 다회용 보냉 가방으로 쿠팡의 재산이다. 배송 완료 후 회수되는 것이 원칙이며, 분실하거나 반납 지연 시 비용을 물어야 하는 경우도 있다.

논란이 확산되자 백지영은 13일 자신의 유튜브 채널 고정 댓글을 통해 “쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자분들께 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다”며 고개를 숙였다.

이어 “무지로 인해 잘못된 모습을 보여드렸다”며 “지적해 주신 불편함에 깊이 공감하고 해당 장면은 즉시 삭제 및 재편집을 완료했다”고 밝혔다.