- 국민이 숲길을 보다 적극적으로 경험하고 가까워지는 동기 부여

[헤럴드경제= 이권형기자] 걷고 인증하고 특별한 경험까지 세 마리 토기를 잡을 수 있는 특별한 숲길 산책로 걷기 운동이 시작된다.

산림청은 숲길을 활용한 국민의 여가 활성화 및 지역경제 활성화를 위해 ‘2026년 명품숲길 50선 완주 인증제’를 오는 11월 15일까지 운영한다고 13일 밝혔다.

‘명품숲길 50선 완주 인증제’는 2025년 첫 도입 이후 국민의 높은 관심과 참여로 총 23명의 완주자를 기록했으며, 올해는 2년 차를 맞아 참여 기회를 확대하고 이용 편의성을 개선했다.

이번 인증제는 스마트폰 앱 ‘모바일 스탬프 투어’를 활용한 GPS기반 온라인 인증과 숲길 현장 스탬프를 활용한 오프라인 인증 방식을 병행해 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 운영한다.

참여자가 50개소를 모두 완주하면 앱을 통해 전자 인증서가 자동으로 발급되며, 실물 인증서는 모바일 앱을 통해 별도로 신청할 수 있다.

전국 50개 명품숲길을 모두 완주할 경우 산림청장 명의의 완주 인증서와 기념품을 제공한다.

앱 설치 방법 등 인증제에 대한 자세한 사항은 산림청과 숲나들e 누리집을 통해 확인할 수 있다.

조영희 산림청 산림복지국장은 “명품숲길 완주 인증제는 국민이 숲길을 보다 적극적으로 경험하고 가까워지는 계기이다”며 “이번 기회를 통해 명품숲길의 가치와 매력에 함뿍 빠져보시길 바란다”고 말했다.