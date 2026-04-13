신규 BI·컬러·디자인 체계 도입해 재정의 HDC그룹 창립 50주년 맞아 브랜드 확장

[헤럴드경제=김희량 기자] 주거를 뛰어 넘어 고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 브랜드로 HDC그룹 아이파크(IPARK) 브랜드가 변화한다.

13일 HDC그룹은 리뉴얼을 통해 리테일, 레저, 문화 등 다양한 영역을 아우르는 브랜드로 아이파크 브랜드를 확장한다고 밝혔다.

현대산업개발은 현대아파트부터 아이파크에 이르기까지 총 50만 가구를 공급하며 축적한 자산을 바탕으로 브랜드의 방향성과 역할을 전면 재정립하기로 했다. ‘더 나은 삶의 형식(Form of Better Life)’을 핵심 미션으로 설정하고 삶의 모든 순간과 공간에서 감각적이고 일관된 경험을 제공하는 브랜드를 추구한다.

이를 반영에 기존 로고에도 변화를 줬다. 기존 로고의 인지 자산은 유지하면서도 구조를 간결하게 정리하고 다양한 환경에서 일관되게 적용될 수 있도록 확장성과 활용성을 강화했다.

아이파크는 IPARK현대산업개발을 비롯해 IPARK아이앤콘스, IPARK마리나를 통해 주거와 도시, 공간을 설계하고 구현하며 호텔IPARK와 IPARK리조트 등을 통해 여가와 휴식의 경험을 선사한다. 또 IPARK스포츠를 통해 일상의 활력과 즐거움을 전달하고 IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창 등을 통해 쇼핑을 넘어선 라이프스타일 경험을 제공한다.

HDC그룹 관계자는 “앞으로 IPARK는 예술, 자연, 지속가능성, 문화적 감수성 등 새로운 시대의 가치를 담아내는 열린 플랫폼으로 발전할 것”이라며 “단순한 주거 브랜드를 넘어 삶의 다양한 영역을 연결하고 확장하는 라이프 플랫폼으로 자리매김하고 다양한 접점을 통해 고객이 일상 속에서 IPARK를 경험할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

HDC그룹은 최근 분양한 의정부역 센트럴 아이파크 단지를 시작으로 신규 브랜드를 적용하며 공식 홈페이지 및 브랜드 영상 공개를 통해 고객과의 접점을 더욱 확대할 예정이다.