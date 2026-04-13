[헤럴드경제=김성훈 기자] 2024년 고인이 된 배우 김수미가 출연한 뮤지컬 제작사로부터 2년째 출연료를 지급받지 못하고 있는 것으로 알려져 연예인 단체가 지급을 촉구했다.

한국연예매니지먼트협회(이하 연매협)와 한국방송연기자노동조합(한연노)은 13일 공동 입장문을 내고 “김수미가 출연했던 뮤지컬 ‘친정엄마’의 제작사는, 같은 해 4월 체결한 ‘공연예술 출연계약서’에 의해 명확히 확정돼 있는 출연료를 지급기일이 2년 가까이 지난 현재까지 지급하지 않고 있다”라고 지적했다.

그러면서 “출연료 미지급 행위는 계약상의 신의성실 원칙을 저버리고 사회 통념상 중대한 위법 행위이자 정당화할 수 없는 질서 교란 행위이며, 고인에 대한 모독행위”라고 비판했다.

이어 “이로 인해 고통을 겪은 고인과 그의 가족들까지도 2차 피해를 호소하는 작금의 시점에 더 이상 이 사태를 묵과할 수 없다고 판단된다”며 “제작사의 출연료 미지급이 계속된다면 이를 불법 행위로 간주해 업계 퇴출을 주도하고, 제작사 및 제작자의 활동 규제 제재 조치를 할 것”이라고 적극적인 대응을 예고했다.

‘친정엄마’는 고인이 2010년부터 14년 동안 꾸준히 출연했던 작품이다.

고인은 2024년 10월 25일 당뇨 등 지병에 따른 고혈당 쇼크로 사망했다.