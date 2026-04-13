[헤럴드경제=장연주 기자] 국내 중학교 수학여행 비용이 60만원을 넘어서면서 학부모 부담이 과도한 것 아니냐는 논란이 일고 있는 가운데, 한 현직교사가 현장상황과 비용 등에 대해 설명하고 나섰다.

지난 10일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 자신을 현직 교사라고 밝힌 A씨가 “수학여행을 준비·실행하는 교사 입장에서 말해보겠다”는 글을 올렸다.

A씨에 따르면, 수학여행은 1년 전 학생·학부모 수요조사를 거쳐 추진되며 찬성률이 85%를 넘지 못하면 진행되지 않는다. 이후 교사와 학부모가 참여하는 준비위원회를 구성하고, 공개경쟁 입찰을 통해 여행사를 선정한다.

그는 “수의 계약은 절대 안된다”며 절차의 공정성을 강조했다.

또 업체 선정은 대부분 최저가 입찰 방식으로 이뤄진다. 이는 효율적인 범위 내에서 최대한 비용을 낮추려하기 때문이다.

그러면서 A씨는 비용 상승의 주요 원인은 ‘안전 인력’ 때문이라고 주장했다.

A씨는 “2014년 세월호 참사 이후 안전 규정이 강화돼 전문 인력을 배치해야 한다”며 “200명 기준 8~10명이 필요하고 주야간 교대를 고려하면 인원이 2배로 늘어난다”고 말했다.

또 교육청 지원금은 1인당 약 30만원 수준이지만, 지역과 상황에 따라 지원이 없는 경우도 있다고 덧붙였다.

더욱이 A씨는 현장 교사들의 부담도 적지 않다고 밝혔다. 사전 답사를 위해 수업을 조정하고, 여행 기간 학생 안전을 책임져야하기때문이다.

그는 “수백명이 최소 비용으로 움직이는 단체 여행임에도 사소한 불편까지 민원으로 이어진다”며 “다녀와서 만족도 조사 결과가 낮으면 자괴감이 크다”고 토로했다.

그는 이어 “수학여행은 학생들에게 중요한 추억을 남기는 교육활동으로, 퀄리티가 높아지면 비용이 늘어나는 것은 불가피하다”며 “교사들이 리베이트를 받는다는 의혹은 사실이 아니며, 교사들도 비용을 부담하고 지도에 나선다”고 강조했다.

앞서 지난 7일 온라인 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘수학여행 경비 보더니 안 가겠다는 아들’이라는 제목의 글이 올라와 수학여행 비용을 두고 논란이 불거졌다.

학부모 B씨는 중학교 3학년 자녀가 수학여행 비용이 지나치게 비싸다며 불참 의사를 밝혔으며, 친구들 사이에서도 불참 의견이 적지 않다고 밝혔다.

B씨는 “평일에 강릉으로 가는 일정인데 숙박비, 식비, 40인승 버스 비용까지 저 비용이 맞나 싶다”며 “아이의 첫 수학여행이라 설득해 보내야 할지 고민”이라고 덧붙였다.