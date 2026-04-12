[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 지난 9~10일 양일간 읍‧면별로 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활 지원을 위한 ‘2026년 노인일자리 사업 발대식 및 안전교육’을 실시했다.

이번 행사는 본격적인 노인일자리사업 활동에 앞서 사업 취지를 공유하고 안전사고 예방을 위한 목적으로 개최됐다.

9일은 서·북면 노인일자리 참여어르신 250여명, 10일 울릉읍 노인일자리 참여 어르신 450여명이 참석했다.

또 안전교육은 울릉경찰서 생활안전교통과에서 교통안전과 보이스피싱 예방교육분야를 실제 사례와 강의를 진행했으며 포항남부소방서 울릉119안전센터 구급대원의 화재예방 및 발생시 긴급대처 방법과 심폐소생술(CPR)교육을 진행했다.

노인일자리 사업은 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률’에 따라 시행되며 울릉군은 금년 900여명을 대상으로 다양한 사회활동 기회를 제공할 계획이다.

울릉군 관계자는 “노인일자리 사업은 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고 삶의 질 향상에 크게 기여하는 중요한 사업으로 ‘일하는 노후! 당당한 인생!’ 슬로건으로 진행 지속적인 교육과 관리로 안전한 활동 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.