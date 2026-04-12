국회에서 ‘수도권 후보 3인 회동 결의문’ 발표 “선거기간 공동 일정, 수도권행정협의회 구성”

[헤럴드경제=신대원 기자] 더불어민주당 6·3 지방선거 수도권 후보들이 한자리에 모여 이재명 정부의 성공을 위한 지선 승리를 다짐했다.

정원오 서울시장 후보와 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보는 12일 국회에서 ‘수도권 후보 3인 회동 결의문’을 발표했다.

세 후보는 먼저 “중동전쟁에 따른 민생·경제 위기 극복을 위해 전쟁 추경의 신속한 집행 등 이재명 정부의 총력 대응을 뒷받침하겠다”며 “공동 대응 방안과 공통 공약을 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 “선거운동 기간 공동 일정과 공동 메시지를 통해 수도권 문제를 함께 해결하겠다는 의지와 비전을 제시할 것”이라며 “교통, 주거, 산업 등 공동 현안에 체계적으로 대응하기 위해 수도권행정협의회를 구성하겠다”고 말했다.

또 “서울·경기·인천의 협력을 통해 지방선거에서 승리하겠다”면서 “이재명 정부의 성공을 든든히 뒷받침하겠다”고 강조했다.

이 자리에서 정 후보는 “서울, 경기, 인천은 하나의 생활권·경제권·문화권이고, 대서울권이라는 하나의 단위가 됐다”며 “협력이 잘돼야 시너지를 낼 수 있다”고 밝혔다.

추 후보는 “수도권이 일체화돼 함께 문제를 풀 때 대한민국이 다시 비전을 가질 수 있다”며 “맏이, 맏형, 맏누나 격인 경기도에서 두 후보와 자주 만날 자리를 마련해야 할 것 같다”고 말했다.

박 후보는 “이재명 정부의 ‘진짜 대한민국’ 꿈이 중앙정부를 넘어 현장에서 그대로 실현될 수 있도록 각별하게 협조하고 의논하겠다”면서 “(서울·경기·인천은) 수도권 2600만명 주민의 주거, 교통, 미래산업 문제를 함께 풀어야 할 공동운명”이라고 강조했다.