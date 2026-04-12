[헤럴드경제=문영규 기자] 밤마다 트로트 가수들과 악수하는 꿈을 꾼 후 복권 1등에 당첨돼 5억원을 수령하게 된 사연이 전해졌다.

지난 10일 복권 수탁사업자 동행복권에 따르면 A씨는 전남 여수시의 한 복권판매점에서 ‘스피또1000’을 구매해 105회차 1등에 당첨됐다.

매주 한 번 퇴근길에 늘 같은 복권판매점에 들러 로또와 스피또를 구매한다는 A씨는 평소처럼 복권을산 후 집에 돌아와 당첨여부를 확인했다.

A씨는 “먼저 스피또에서 5000원이 당첨됐고 이어서 남은 복권을 확인하던 중 ‘오’라는 글자가 나왔다”면서 “또 5000원이겠거니 생각하고 긁어봤는데, ‘오억 원’이라는 문구가 나왔다. 믿기지 않아 몇 번이나 다시 확인하고 나서야 진짜 당첨이라는 생각이 들었다”고 전했다.

그는 “최근에 밤마다 트로트 가수들이 연달아 나와 악수를 나누고 인사하는 꿈을 자주 꿨다”면서 “이렇게 좋은 일이 생기려는 징조였나 보다”는 소감을 밝혔다.

그러면서 “아직도 당첨됐다는 게 믿기지 않아서 배우자를 포함한 누구에게도 알리지 않았는데, 당첨금이 들어오면 가족들에게 소식을 전하고 기쁨을 나누고 싶다”고 했다. 당첨금은 부채 정리에 사용하겠다는 계획이라고 덧붙였다.

스피또1000은 행운 숫자가 나의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 한 장당 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.