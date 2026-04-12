NH농협카드 ‘주유 캐시백’ 전국 주유소에서 확대 실시

[헤럴드경제=양근혁 기자] 농협이 중동 사태 장기화에 따른 고유가 부담을 완화하기 위해 농업용 면세유 유가보조금 지원 기간을 오는 30일까지 연장한다고 12일 밝혔다.

지원 대상은 전국 농협주유소에서 면세유를 구매한 농업인과 농업법인이며, 대상 유종은 경유·등유·휘발유다. 어업·임업용 면세유와 중유, LPG, 부생연료 1·2호, 윤활유는 지원 대상에서 제외된다.

실제 구매 물량에 따라 보조금 250억원이 사후에 지급된다.

농협은 또 현재 농협주유소에서만 시행 중인 ‘주유 캐시백 프로모션’을 전국 모든 주유소로 확대한다.

이 프로모션은 다음 달 31일까지 NH농협카드로 3만원 이상 결제 시 리터당 50원의 캐시백을 제공하는 행사다. 행사 기간 최대 1만원까지 혜택을 받을 수 있고, 월 한도는 5000원이다.

특히 NH농협카드의 ‘올바른 OIL카드’를 이용하면 농협주유소 또는 GS칼텍스에서 리터당 최대 150원의 할인 혜택이 추가로 적용돼 리터당 최대 200원의 할인 효과를 누릴 수 있다.

강호동 농협중앙회장은 “지속되는 고유가로 인해 농업인들과 국민의 시름이 깊어지는 상황”이라며 “국민 실생활에 도움이 되는 지원책을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.