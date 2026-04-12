다음 참여자로 진성원 우리카드 사장 추천

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 정진완 행장이 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다고 12일 밝혔다.

이 캠페인은 청소년 불법도박의 위험성을 알리고 사회적 경각심을 높이기 위해 2024년부터 릴레이 방식으로 이어지고 있다. 서울경찰청이 주관하고 있다.

정 행장은 이호성 하나은행장의 추천을 받아 이번 캠페인에 동참했으며, 다음 참여자로 진성원 우리카드 사장을 추천했다.

우리은행은 금융사기 피해 예방을 위해 청소년 전용 서비스인 ‘틴틴’ 거래를 분석해 불법도박 의심 계좌에 대해 경고하는 등 선제적 대응 시스템을 가동 중이다.

아울러 청소년 금융교육을 확대하는 등 실질적인 예방 활동을 병행하며 건전한 금융문화 확산에 힘쓰고 있다.

정 행장은 “청소년 불법도박은 개인의 문제를 넘어 우리 사회 전체가 함께 고민하고 해결해야 할 과제”라며 “앞으로도 우리은행은 미래 세대가 도박의 유혹에 빠지지 않도록 안전한 금융 울타리를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.