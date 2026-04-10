‘AI 혁신위원회 3차 회의’서 기자들과 만나 밝혀 “생성형 AI로 실무자가 직접 문제 해결”…중소기업과 상생도 강조

[헤럴드경제=서경원 기자] 허태수 GS그룹 회장은 10일 산업 현장의 인공지능(AI) 전환에 대한 전망을 내놓았다.

한국경제인협회(한경협) AI 혁신위원회를 이끌고 있는 허 회장은 이날 ‘AI 혁신위원회 3차 회의’가 열린 강남구 GS타워에서 기자들과 만나 산업 현장의 AI 전환에 대한 이야기를 나누며 이같이 밝혔다.

그는 AI 전환에 대한 가장 핵심 과제로 현장 적용을 꼽았다. 허 회장은 “말을 코딩해주는 대규모 언어모델(LLM)은 반나절이면 배울 수 있어 정보기술(IT) 부서에 의존하지 않을 수 있다”면서 “생성형 AI를 통해 현장의 사람들이 문제를 발굴하고 직접 해결할 수 있게 하는 것이 핵심과제”라고 말했다.

또 “현장 실무자들의 애로사항을 탑다운 방식이 아닌 현장에서 바로 해결할 수 있게 하는 방향으로 가야 한다”고 강조했다.

허 회장은 정부의 인프라 및 환경 조성에 호응해 LLM모델의 현장 적용을 위해 노력하겠다고 덧붙이기도 했다.

허 회장은 또 GS그룹이 자체 제작한 코딩 없는 소프트웨어 제작 AI 플랫폼 ‘미소’(MISO)와 안전관리 AI 에이전트 ‘에어’(AIR)를 중소기업에 무상 제공한 이유를 상생으로 설명했다.

그는 “챗GPT나 제미나이 등은 기업에 도입하기엔 난관이 많은데 중소기업은 AI 전문가들이 많지 않다”면서 “모두가 연결된 디지털 시대에는 AI와 관련된 여러 가지 비즈니스 모델이나 개발 제품들을 중소·중견기업과 공유를 해야만 상생할 수 있다”고 말했다.

에어는 현재 약 130여개의 중소기업이 무상으로 이용하고 있다.

허 회장은 엔비디아와의 협업에 대한 구상도 밝혔다.

그는 “칩과 언어모델 등 (AI의) 전 생태계에 걸쳐 엔비디아가 주도하고 있어 그들과 어떻게 협력해서 각 산업과 회사에 맞는 모델을 만드는지가 중요해졌다”면서 “GS도 정유와 석유화학, 에너지 유통 등 사업에서 어떻게 협력할지 고민 중”이라 말했다.

다만 AI 전환에 따라오는 보안 문제에 대해선 확실한 해결법을 제시하지 못했다.

그는 “보안문제는 보안 전문가를 많이 선발하고 컨설팅도 받지만 답은 없는 창과 방패 같은 문제”라면서 “어느 부분이 취약한지 빠르게 파악하고 공격 즉시 알 수 있게 하는 등 최대한 노력하고 있다”고 말했다.