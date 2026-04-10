빈틈없는 골든타임 사수망을 구축 평가

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김민석 국무총리가 ‘광주형 응급 이송체계’를 직접 살피며 현장 밀착 행보에 나섰다.

김민석 국무총리는 10일 광주지역을 찾아 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 추진 상황을 점검하고, 구급대원과 의료진의 고충을 직접 청취했다.

이번 방문은 전날 전북지역 현장 점검에 이은 것으로 3월부터 호남권 일대에서 가동 중인 새로운 시스템의 실효성을 따져보고 개선책을 마련하기 위해 이뤄졌다.

이날 오전 광주 119구급상황관리센터를 먼저 찾은 김 총리는 지역 실정에 맞춰 가동 중인 광주만의 독자적인 이송 모델을 살폈다.

광주 지역은 구급대가 3곳 이상의 병원에 연락을 취했음에도 적절한 곳을 찾지 못할 경우, 지역 응급실 의사 6명과 상황실 관계자들로 꾸려진 ‘중증응급환자 이송병원 결정위원회’가 즉각 가동돼 10분 이내에 수용 병원을 협의하는 신속한 체계를 갖추고 있다.

이 과정에서도 최종 선정이 늦어질 경우에는 광역상황실이 컨트롤타워로 나서 우선 수용 병원을 강제로 지정하는 등 환자의 생명을 담보하는 빈틈없는 골든타임 사수망을 구축했다는 평가를 받는다.

김 총리는 밤낮없이 출동하는 소방대원들의 어깨를 두드리며, “골든타임을 지키기 위해 의료기관과 더욱 긴밀하게 소통해 달라”고 당부했다.