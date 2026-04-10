[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존문화재단(이사장 김영찬)이 9~22일 대전 골프존조이마루 6층 아트센터 쿠에서 신진 작가들의 작품을 만나볼 수 있는 ‘제13회 대전’ 그리다, 꿈꾸다 전(展)’을 개최한다고 10일 밝혔다.

골프존문화재단이 2012년 시작해 올해 13회를 맞이한 ‘대전’ 그리다, 꿈꾸다 전’은, 역량 있는 청년 작가들을 조명해 창작 의욕을 고취하고 나아가 지역 문화 예술의 활성화를 추진하기 위한 사회공헌 활동이다.

이번 전시회는 김만섭, 김안선, 류재성, 원다니엘, 윤승원 5인의 작가가 참여해 정체성에 대한 탐구를 독창적인 시각으로 풀어낸 작품을 선보인다. 전시회는 전시 기간 중 10시 30분부터 17시 30분까지 개방되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 “골프존문화재단은 문화예술인 후원을 통해 작가들의 꿈을 응원하고, 지역민들에게는 새로운 작품 세계를 접할 수 있는 기회를 제공하고 있다”며 “앞으로도 보다 많은 분들이 일상에서 예술을 향유할 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 전했다.

전시에 참여한 김만섭 작가는 “소중한 작품을 관객과 공유할 수 있도록 기회를 주신 재단에 감사드린다”며 “각자가 느끼는 감정과 해석이 다양하게 이어지길 기대한다”고 전했다.