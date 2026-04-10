치유·배움·도전·놀이 아우르는 종합 산림 여가 프로젝트 ‘관악 숲 정원 처방’ 본격 운영 ▲관악산 산림치유 ▲숲 해설 ▲모험숲 ▲유아숲 등 다채로운 산림여가 콘텐츠로 경쟁력 강화 ‘느린숲 산책단’, ‘관악산 숲결 트레킹’ 등 기본 산행 프로그램도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 완연한 봄 날씨를 맞아 관악산을 찾는 방문객에게 자연경관과 함께 숲이 주는 ‘자연 처방전’을 제공해 주민의 지친 일상을 위로하고 본격적인 마음 건강 챙기기에 나섰다.

구는 올해 자연 속에서 치유와 배움, 도전과 놀이를 아우르는 종합 산림복지 프로젝트 ‘숲이 내리는 마음 처방, 관악 숲 정원 처방’을 선보이며 관악산 산림 여가 콘텐츠 경쟁력을 강화할 예정이다.

‘관악산 산림치유 프로그램’은 관악산 치유센터와 치유의 숲길에서 ▲아로마테라피 ▲정원 명상 ▲해먹 체험 ▲맨발 걷기 등 참여자의 오감을 깨워 심신 안정을 돕고 행복감을 높인다.

특히 구는 올해 정원을 일상 속 치유 매개체로 활용하는 ‘서울형 정원 처방 프로그램’을 도입, 전문 산림치유지도사가 참여자의 건강 상태에 맞춰 스트레스 완화와 정서 안정을 돕는 맞춤형 프로그램으로 운영할 예정이다.

‘숲 해설 프로그램’은 전문 해설가가 동행해 관악산의 생태적 가치를 알기 쉽게 해설하고, 관악산의 역사를 흥미롭게 풀어낸다. 가족 대상 ‘자연 탐사 활동’, 성인 대상 ‘생태 인문학 해설’ 등 대상별 맞춤 과정으로 운영될 예정으로, ‘관악산 가족의 숲’, ‘관악산 에코 아트 스튜디오’ 등 창의적인 산림 여가 콘텐츠도 함께 선보인다.

관악산 초입에서 즐길 수 있는 ‘관악산 모험숲’은 나무 사이를 이동하며 집중력과 균형감각을 기를 수 있는 21개 ‘공중 모험’ 코스로 구성되어 청소년과 가족 단위 방문객에게 높은 호응을 얻고 있다.

관악산 자락 6개소에 운영 중인 ‘유아숲체험원’은 다른 지역에서도 찾아오는 인기 콘텐츠다. 안전하고 쾌적한 숲 체험 환경 조성을 위해 구는 지난해 청룡산·선우지구·낙성대공원 유아숲 3개소를 대상으로 대대적인 정비를 마쳤고, 당곡·인헌동 유아숲 리모델링도 완료할 예정이다.

구 관계자는 “올해 유아숲체험원에서는 76개 기관 104개 반 매주 1,625명의 아동이 참여하고 숲 놀이, 자연물 만들기 등 활동을 통한 창의력과 상상력 발달을 도울 것”이라고 설명했다.

차분한 분위기 속 산행을 원하는 주민을 위한 ▲느린숲 산책단 ▲관악산 숲결 트레킹 ▲숲길 따라 플로깅 등 다양한 등산 프로그램도 운영한다. 특히 숲길등산지도사가 동행해 올바른 보행법, 산행 중 스트레칭 방법, 안전 수칙 등을 안내하고, 등산 초보자는 완만한 코스부터 시작해 기초를 다질 수 있어 부담 없이 참여할 수 있다.

관악산 산림 여가 프로그램 참여를 원하는 주민은 서울시 공공예약 누리집에서 ‘관악산’을 검색해 신청할 수 있다. 프로그램별 세부 일정과 내용은 관악구청 홈페이지(분야별정보→공원/여가/도시농업→여가/체험)에서 확인하거나 관악구청 여가도시과로 문의하면 된다.