[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]‘제3회 의성군수배 전국컬링대회’가 오는 21일까지 의성컬링센터에서 개최된다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 의성군과 대한컬링연맹이 주최하고 의성군수배 전국컬링대회 추진위원회가 주관하는 전국 규모의 대회로 전국 실업팀과 초·중·고 학생부 선수단 등 42개 팀 275명이 참가한다.

개회식은 오는 16일 오후 6시 30분 의성컬링센터에서 열린다.

의성군수배 전국컬링대회는 컬링 종목의 저변 확대와 우수 선수 발굴을 위한 대표적인 전국대회로 자리매김하고 있으며 해를 거듭할수록 전국 컬링인들의 관심과 참여가 확대되고 있다.

또 대회 기간 동안 관내 숙박업소와 음식점 이용 증가로 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대되며 모든 경기는 유튜브 채널 ‘컬링한스푼’을 통해 생중계 된다.

김주수 의성군수는 “의성 군수배 전국컬링대회가 선수들에게는 기량을 마음껏 펼치는 무대이자 전국 컬링인들이 화합과 우정을 나누는 교류의 장이 되길 바란다”며 “앞으로도 의성군이 대한민국 컬링 중심지로서의 위상을 더욱 공고히 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.