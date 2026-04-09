전북대병원·구급상황관리센터 방문

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김민석 국무총리가 9일 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제가 거듭되는 이유에 대해 “의료진의 헌신성이나 노력에도 여러 가지 제도적 한계, 인프라의 한계 때문에 그렇다”고 지적했다.

김 총리는 이날 오후 응급환자 이송·진료 체계 점검을 위해 전주 전북대병원을 방문해 이같이 말했다. 그는 “게다가 우리는 지금 지역 및 필수 공공의료 인프라 부족 때문에 굉장히 어려움을 겪는 상황”이라며 “그 점과 관련해서도 전체적 개선이 안 되면 굉장히 어렵다. 그 문제를 같이 잘 풀어나가야 한다”고 강조했다.

김 총리는 이날 전북대병원 방문에 앞서 전북 119구급상황관리센터도 찾았다. 김 총리는 전북 지역의 응급환자 이송체계 시범사업이 효과가 있다는 보고를 받은 뒤 “현재 시스템만 잘 작동돼도 응급실 미수용이 시스템적으로 상당히 해결될 수 있다”고 했다. 그러면서 “전북 지역의 시범사업 성과에 대한 분석을 거쳐 다른 지역에도 시스템을 확산시키는 노력이 필요하다”고 말했다.

김 총리는 10일에는 광주 지역의 응급환자 이송·진료 체계 점검에 나선다.