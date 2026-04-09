[헤럴드경제=김진 기자] 애경산업의 색조 브랜드인 ‘에이지투웨니스(AGE20‘S)가 중국 코스트코 매장 7곳에 전부 입점했다고 9일 밝혔다.

이번 입점은 프리미엄 오프라인 채널을 통해 브랜드 신뢰도를 강화하고, 유통 채널을 다변화하기 위한 전략의 일환이다.

입점 제품은 ‘시그니처 에센스 톤업 베이스 퍼플’과 ‘시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버 C21호’ 등이다. 각각 지난해 12월과 올해 1월부터 순차적으로 공급됐다.

현지 반응은 긍정적이다. ‘시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버 C21호’는 입점 3주 만에 재주문이 이뤄졌다. 일부 매장에서는 춘절 기간 품절됐다. ‘시그니처 에센스 톤업 베이스 퍼플’은 입점 이후 매월 2~3배 매출 성장세를 보였다.

에이지투웨니스 브랜드 담당자는 “이번 코스트코 입점을 통해 프리미엄 오프라인 채널에서의 브랜드 경쟁력을 확인했다”며 “앞으로도 핵심 제품 중심의 전략을 통해 중국 시장에서의 성장을 이어가겠다”고 말했다.