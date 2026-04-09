[헤럴드경제=김진 기자] 갤러리아백화점이 19일까지 ‘딜라잇 페스타’를 전개한다고 밝혔다.

행사 기간 점포별로 다양한 식음료 팝업을 운영한다. 서울 명품관에서는 16일까지 후쿠사야 카스테라·메종드타르트·콥히를 만날 수 있다. 수원 광교에서는 23일까지 몰리하우스·콘신·기장757 팝업이 열린다. 대전 타임월드는 그래도베이커리·삼미제빵소를 선보인다. 천안 센터시티에서는 쫀득감자·달라또 등 인기 디저트 브랜드를 만날 수 있다.

라이프스타일 브랜드 팝업도 열린다. 명품관에서는 과테말라 수제 인형으로 유명한 ‘꽁떼르씨엘’ 팝업을 10~16일 운영한다. 천안 센터시티에서는 18일부터 5월 17일까지 교보문고 팝업이 열린다.

전 점에서는 인기 와인 200여종을 최대 50% 할인가에 판매한다. 와인 수입 자회사 ‘비노갤러리아’의 독점 와인 50여종도 행사가로 만날 수 있다. 고메이494에서는 정육과 제철과일, 생활용품 등을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

12일까지 갤러리아카드로 일정 금액 이상 구매하면 ‘딜라잇 페스타 텀블러’를 사은품으로 증정하는 혜택도 마련했다. 갤러리아 모바일 앱(APP)에서는 할인 쿠폰 프로모션을 진행한다. 온라인몰인 갤러리아몰에서도 할인권 등 혜택을 제공한다.

한화갤러리아 관계자는 “딜라잇 페스타는 봄 시즌에 맞춰 팝업과 미식, 쇼핑 혜택을 함께 구성한 행사”라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠를 선보여 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.