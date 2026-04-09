[헤럴드경제=민성기 기자] 조경태 국민의힘 의원이 경기도지사 후보로 장동혁 대표를 추천했다.

6선으로 주호영 의원과 함께 당내 최다선인 조 의원은 8일 KBS라디오 ‘세상의 모든 정보 윤인구입니다’에서 국민의힘의 6·3지방선거 격전지로 꼽히는 경기도지사 후보 구인난에 대해 “제일 좋은 것은 장동혁 대표가 직접 출마하는 것”이라고 말했다.

조 의원은 “장 대표가 선당후사하는 마음으로 나와 민심의 냉혹함을 본인이 한 번 뼈저리게 느껴봐야 한다”며 “대표라면 그런 무거운 책임감 정도는 느껴야 한다”고 장 대표를 압박했다.

아울러 “인구가 제일 많은 경기도지사 선거에 우리 당에서 지금 2분이 나오셨지만 경쟁력이 약하다는 평가가 있다”며 “그렇기에 당 지도부라면 이런 결단을 한번 고민할 필요가 있다”라는 말로 장동혁 대표가 직접 경기지사 선거에 뛰어들어 판을 흔들어 놓을 필요가 있다고 주장했다.

현재 국민의힘에선 양향자 최고위원과 함진규 전 의원 등 2명이 경기지사에 공천을 신청한 상태다.

당 지도부 안팎에선 유승민 전 의원과 경기지사를 역임한 김문수 전 고용노동부 장관 차출론도 거론됐지만 당사자들이 고사한 것으로 알려졌다.