[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]권기일 대구 동구청장 예비후보는 8일 동구를 사통팔달로 연결하는 도로와 대중교통인프라를 구축하는 내용의 교통 분야 공약을 발표했다.

권 예비후보는 “동구의 만성적인 교통난을 해소하기 위해 동대구-혁신도시를 연결하는 촘촘한 철도망을 구축하고 지역 간의 연결성을 극대화하기 위해 효율적인 교통인프라를 구축할 것”이라고 공약했다.

이어 “대중교통을 활성화하기 위해 도시철도 3호선 연장과 4호선의 모노레일 사업을 차질 없이 추진하고 혁신도시 내부를 순환하는 트램을 설치해 끊김없는 교통망을 완성하겠다”고 했다.

또 “AI기반의 스마트 교통시스템을 확립하기 위해 인공지능을 통해 실시간으로 교통량을 분석해 교통체증에 따라 교통 흐름을 자율적으로 조절하는 ‘AI스마트 교통시스템’을 도입해 동구 지역에서 막힘없는 도로 환경을 통해경제활성화의 시너지를 높이겠다”고 덧붙였다.

이날 권 예비후보는 동구의 혁신적인 스마트 교통시스템 구축을 바탕으로 혁신도시에 2차 공공기관 이전을 강력하게 추진하겠다고 피력했다.

그는 “행정 전문가로서 그동안 쌓아온 인적 네트워크를 총동원해 우량 공공기관을 추가로 유치해 벤처밸리와 시너지를 극대화해 청년들이 찾아오고 기업이 머무는 자족도시를 조성하겠다”고 강조했다.

권기일 대구 동구청장 예비후보는 “스마트 교통인프라를 통해 동대구역과 벤처밸리, 혁신도시를 하나로 연결하는 거대한 미래경제벨트를 구축해 청년들이 워라벨을 누릴수 있는 역동적인 동구를 만들겠다”고 말했다.