김정은-트럼프 만남 조율 가능성

[헤럴드경제=윤호 기자] 조선중앙통신은 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 북한 외무성 초청으로 오는 9∼10일 방북한다고 8일 보도했다.

왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만이다.

왕 부장은 평양에서 최선희 외무상과 회동하고 김정은 국무위원장도 만날 가능성이 있다. 북중 외교장관 회담은 작년 9월 최 외무상이 방중해 베이징에서 열린 이후 처음이다.

왕 부장의 방북은 시진핑 중국 국가주석이 내달 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 앞두고 진행된다는 점에서 주목된다.

미중 정상회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 가능성이 있는 상황에서 북중 간에 사전 조율이 이뤄질 수 있다. 특히 트럼프 대통령의 방중을 계기로 김 위원장과의 만남을 추진할 가능성도 있다.

아울러 북중 정상 간 교류에 대해 논의가 이뤄질 가능성도 제기된다.

북한과 중국은 작년 9월 중국의 전승절 80주년 기념 열병식에 김 위원장이 참석한 이후 관계가 회복되는 흐름을 보이고 있다.

외교부는 “우리 정부는 북중관계를 포함한 한반도 문제 관련 동향을 지속해서 주시하고 있다. 북중 간 교류가 한반도에서의 긴장 완화 및 평화 실현에 기여하는 방향으로 이뤄지길 기대한다”고 밝혔다. 이어 “한반도 문제와 관련해 중국측과 외교채널을 통해 긴밀히 소통 중”이라고 덧붙였다.