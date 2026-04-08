[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 이상민이 2세 준비 중인 근황을 전했다.

지난 7일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 이상민이 게스트로 나왔다.

방송에서 이상민은 “아내 바라기, 새신랑 이상민이다”라고 소개하며 남다른 아내 사랑을 드러냈다.

10살 연하 아내와 결혼 1주년을 앞둔 이상민은 “결혼식 없이 결혼했는데 1주년이라서 뭘 해 줘야 될지 모르겠다”고 말했다.

이상민은 아내가 예식을 하지 않은 것에 대해 크게 서운해하지 않는다고 밝히자 김구라는 “그거 아니다. 결국 서운해한다”고 말해 웃음을 안겼다.

또 김숙이 “아내가 ‘여자 서장훈’이라는 말이 있던데 어떻게 된 거냐”고 묻자 이상민은 “아내가 되게 섬세하고 예민하다. 소리나 냄새에 민감하고 그냥 넘어갈 얘기도 바로 말하는 편”이라고 했다.

서장훈은 “지인들이 형수님이 아깝다는 얘기를 많이 하더라”라고 말했다. 이에 이상민은 “아내의 첫인상은 배우 김희선 씨였다”고 전해 눈길을 끌었다.

이상민은 현재 2세를 준비 중이라고 밝혔다. 그는 “‘동상이몽2’ 덕을 보고 있다”며 “양현민 부부 담당 교수님 병원에 다니고 있다. 시험관 시술을 6차째 진행하고 있고 난자 채취는 8번을 했다. 더 노력하자 해서 ‘동상이몽2’를 보고 간 곳이 경주 한의원이다”고 전했다.