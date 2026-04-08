8일 온라인 설명회 개최 공시책임자 등 실무자 480여명 참석

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 상장기업의 기업가치 제고 계획 수립 및 공시 지원을 위해 8일 ‘기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 지방 소재, 중소 상장기업의 참여 편의성을 고려해 온라인으로 개최됐다. 공시책임자, 담당자 등 실무자 480여명이 참석했다.

거래소가 올해 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 추진 방향을 안내하고, 컨설팅 수행업체인 삼정회계법인이 세부 컨설팅 절차와 사례를 소개하는 방식으로 진행됐다.

거래소는 올해 자산총액 2조원 미만 120개사(코스피 50사, 코스닥 70사)를 선정, 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅에 나설 계획이다. 고배당기업, 공시 시기 및 지방 소재 여부 등을 고려해 우선 지원 대상 기업을 선정한다. 삼정회계법인과 한영회계법인이 재무지표 분석, 현황 진단, 공시 초안 리뷰 등에 대한 컨설팅을 제공한다.

거래소는 “고배당기업의 경우 시행 첫 해에 한해 약식 공시를 제출한 점을 감안해 향후 상장기업이 완결성 있는 기업가치 제고 계획을 작성할 수 있도록 지원을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.