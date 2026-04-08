[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 올해로 만 60회째인 지역 대표 여수거북선축제가 5월 1일에 개막된다.

충무공 이순신 장군의 호국정신을 기리는 여수의 대표 문화행사인 거북선축제는 1일부터 3일까지 중앙동 이순신광장과 종포해양공원 일원에서 열린다.

여수거북선축제추진위원회(위원장 신동술)에 따르면 올해 주제는 ‘우리는 오늘 이순신이다’로, 임진왜란 당시 나라를 지켜낸 충무공 이순신의 정신과 여수의 정체성을 문화 콘텐츠로 풀어낸다.

주요 프로그램으로는 ▲통제영길놀이(야간) ▲이순신 장군 출정식 ▲해상불꽃쇼 ▲시민·관광객 참여 용줄다리기·소동줄놀이 ▲거북선 만들기 경연대회 ▲삼도수군 태권무 경연대회 등이 마련된다.

체험 프로그램도 확대된다.

▲장군의 주먹밥 나눔 ▲수군 복식 체험 ▲전통 활쏘기 등 누구나 참여할 수 있는 프로그램을 운영한다.

이와 함께 지역 예술인 공연, 청년 버스킹, 여수 특산물 먹거리 장터 등 다채로운 부대행사로 축제의 즐거움을 더할 예정이다.

거북선 축제 추진위 관계자는 “축제 기간 동안 약 25만 명 이상의 관광객이 방문할 것으로 예상하고 임시주차장 확보와 안전요원 확대 배치, 응급의료 체계 구축 등 안전관리 대책을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 축제 세부 일정과 프로그램 정보는 축제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.